Un any més l’Spar Girona ha triat Camprodon com a seu per a desenvolupar l’stage de pretemporada. Les jugadores s’han entrenat al pavelló de Llandrius des de dimecres, i avui culminaran la feina amb un partit amistós contra el Joventut de Badalona a les set de la tarda a les mateixes instal·lacions municipals.

En la presentació de l’acord de col·laboració entre l’Spar Girona i l’Ajuntament de Camprodon, el regidor d’Esports, Joan Bobi, va destacar: «per a nosaltres és molt important que any rere any seguim tenint a les jugadores aquí, com a poble ens agrada i és una manera de gaudir del bàsquet femení de qualitat». El conveni entre l’entitat esportiva i Camprodon va sorgir fa quatre anys, com a proposta on l’equip gironí pot fer ús dels equipaments esportius de la vila. Per al grup el benefici d’entrenar al municipi és «sortir del dia a dia», apunta l’entrenador, Bernat Canut. Tot i comptar amb unes instal·lacions «molt bones» a Fontajau «aquí l’ambient és distès i és una manera d’unir-nos i concentrar-nos» de cares als reptes que presenta aquesta temporada.