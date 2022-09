Juan Carlos Unzué ha donat a conèixer a la societat una malaltia que fins llavors passava de puntetes i de la qual, de moment, no s’ha trobat cap cura: l’ELA (Esclerosis lateral amiotròfica). A Espanya, actualment, la pateixen més de 3.700 persones. Una d’elles és el gironí Jordi Garcia, diagnosticat des de gener de 2021. Ell va poder conèixer Unzué el 16 de gener en el partit benèfic dels veterans del Girona i Barça que es va celebrar a Montilivi per recaptar fons per la malaltia. En aquella ocasió, es van replegar 28.786 euros que es van donar a la Fundació Miquel Valls. Segons el germà d’en Jordi, Gerard, aquella trobada amb l’exentrenador del Girona «el va ajudar molt». De fet, aquella xerrada no va quedar aquí, perquè s’han anat intercanviant missatges en els últims mesos.

Avui, el camp de futbol del Gironès Sàbat (20h) tornarà a viure una tarda similar, en un triangular benèfic entre els veterans de l’equip local, el Can Gibert i un equip que reuneix els amics de Jordi Garcia, que va jugar al Gironès Sàbat durant sis temporades. No hi haurà cares conegudes com el gener a Montilivi. No hi haurà Saviola, Mendieta, Márquez, Richy ni Migue. Tanmateix, la finalitat és la mateixa: recaptar diners per l’ELA, que també es destinaran a la Fundació Miquel Valls. De fet, va ser quan van assistir en aquest partit entre les llegendes blaugranes i gironines que a Jordi i al seu germà se’ls va acudir fer una «cosa similar», explicava Gerard. «A ell li feia il·lusió tornar a veure el camp ple», segueix detallant el petit dels Garcia Soto i van creure que la millor opció era un partit de veterans del Gironès Sàbat i el Can Gibert, ja que quan en Jordi jugava «sempre hi havia una rivalitat molt forta» entre aquests dos equips. Més endavant, se’ls va acudir la idea que els amics d’en Jordi també participessin en aquest esdeveniment, que ha acabat sent un triangular.

A part d’aquest partit de futbol, també es faran diferents sorteigs de samarretes de jugadors que han volgut col·laborar en la causa. Entre aquestes, la samarreta del Girona firmada per a tota la plantilla, o també de jugadors gironins com Joan Jordán (Sevilla), Pere Pons -la samarreta de l’Alabès-, Pau López (Olympic de Marsella) o Eloi Amagat (Olot). En aquest sentit, Gerard agreix la col·laboració de l’exfutbolista del Girona José Martínez «que ha ajudat molt» a aconseguir aquestes samarretes. Tot i així, també s’han obtingut «per contactes de gent que coneix a altra gent». Fins i tot, a través d’Instagram va contactar amb l’exgironí Mamadou Sylla, que no va dubtar en cap moment en enviar la samarreta del Rayo, on va jugar la temporada passada. «Potser per ells no els suposa res enviar la samarreta», deia Gerard, però «per mi és un gran esforç que ho facin».

A més, diferents restaurants, bars i fleques han participat i se sortejaran productes dels seus establiments. En aquest sentit, en Gerard també agreix la feina d’en Fran, el gerent del Mesón Can Gibert, que ha «col·laborat en fer els cartells, pancartes i trofeus». També s’ha activat un compte per fer diferents donacions i Gerard afirma que ha rebut diners de gent que «no sé qui és». Tot el que es recapti anirà destinat a la Fundació Miquel Valls, «que ha ajudat molt al meu germà, amb totes les coses que ha necessitat». Ara, la família tornarà aquest favor, amb la disputa d’aquest triangular que anirà més enllà d’un simple partit de futbol.