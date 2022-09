Girona, com a ciutat, està d’enhorabona. Gaudeix del privilegi de comptar amb fins a quatre equips que competeixen a la màxima categoria de les seves respectives disciplines esportives. Vibra de nou Montilivi a la Primera Divisió. Mentrestant, Fontajau xala per partida doble, amb la Lliga Femenina i ara l’ACB. Com també el pavelló de Palau, cada cop més acostumat a l’OK Lliga. És precisament el Garatge Plana Girona el qui aquest cap de setmana enceta la competició oficial i ho fa abraçant l’elit per setena temporada consecutiva. Serà l’únic representant de la província que s’ho mirarà des del capdamunt, després del descens del Corredor Mató Palafrugell, precisament, en un play-out a vida o mort ara fa pocs mesos contra els gironins. Aquest vespre, la bola rodarà de nou i donarà el tret de sortida una nova aventura amb Ramon Benito a la banqueta, que lidera una plantilla sense massa canvis i amb un objectiu clar: «La idea és intentar no patir tant».

A l’OK Lliga, el Girona CH les ha vist de tots els colors. Ha tingut temps de lliurar-se del descens en l’últim capítol, i també de classificar-se per a competir a Europa. Ha tastat la Copa del Rei, un altre mèrit a la col·lecció. Però per més que passi el temps, és evident que ara per ara no es pot competir pel títol i que una vegada més, salvar-se és a l’ordre del dia. Després, el temps i els resultats manaran, això sí. «M’agradaria no patir tant, però és que som el Girona, hem de ser conscients de quins són els nostres reptes i objectius», avisa Benito. El tret de sortida, avui a casa, a partir de les vuit, contra el Noia Freixenet. Un inici complicat, perquè després arriba una dosi doble de rivals d’entitat: Liceo a la Corunya i Barça a Palau. «Serà un inici complicat, hem de veure com ens en sortim».

El gruix de l’equip continua

Assolida l’última permanència, el club es va posar a treballar i ben aviat va tenir perfilada la plantilla. Raúl Pelicano va anunciar la seva retirada, i també deixaven l’equip Hugo Laguna i Gere Rovira, així com Marc Comalat, que deixava de fer tàndem amb Benito per anar-se’n a fer de primer entrenador a Plata. S’han anunciat tres fitxatges, els de Marc Monti (Lloret), Borja Ramon (Palafrugell) i Àlex Cantero (Igualada). S’hi sumen aquells que han decidit continuar: els porters Jaume Llaverola i Pau Fernández, i també Litus Sánchez, Moi Aguirre, Marc Vázquez i Àlex Grau. Completa la plantilla Biel Nadal, que puja del juvenil. Es continuarà apostant per les peces de la base, que ajudaran en els entrenaments i partits.

«Ens falta la dosi d’individualitat que ens donava en Raúl, però crec que són un bloc millor i més compacte. Jugadors que viuen el seu segon o tercer any aquí han d’aportar més i ajudar. A més a més dels fitxatges, que segur que sumaran. L’any passat ens va faltar gol i vam dependre massa d’un jugador», valora Benito, que s’anima a continuar: «És clar que ens agradaria disposar de grandíssims jugadors, però també incorporem a gent que ve de sota, que està formada al Girona. Aquesta és la nostra filosofia». I reitera la idea de millorar de cara a barraca. «La nostra clau ha de ser el bloc i ens hem de fer forts en això, a veure si entre l’ajuda de tots aconseguim fer més gols».

Admet que li sap «greu» i que és «una llàstima» que només un equip gironí competeixi aquesta temporada a l’OK Lliga. Al mateix temps, explica que aquest escenari «demostra la gran dificultat que suposa mantenir-se en aquesta categoria, on nosaltres hi portem set anys. Això vol dir que s’estan fent molt bé les coses, sense un gran pressupost». Repeteix que l’objectiu és el de «no baixar» i que, sempre que sigui possible, «intentarem atrapar la Copa del Rei». Ara bé, no vol córrer: «Toca anar pas a pas».

També fa una colla d’anys que Ramon Benito va aterrar a Girona i «des del primer dia vaig proposar-me el repte d’apostar pels nanos de la casa. Hi havia llavors uns prebenjamins que ben aviat trauran el cap pel primer equip. Potser no encara per ser peces importants, però en poc temps es veurà que això pot ser possible». El que suposa, sense cap mena de dubte, «una gran alegria» després de tota la feina feta durant les últimes temporades. És per això que té entre cella i cella la permanència, per intentar que els joves, els que ben aviat atraparan el cim, puguin competir també a l’OK Lliga. Per aconseguir-ho, però, cal que el llibre tingui un bon final. El primer capítol, avui contra el Noia (20h).