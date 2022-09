Carlos Alcaraz té una doble cita amb la història aquesta nit, quan s’enfrontarà al noruec Casper Ruud en la final de l’Obert dels Estats Units, amb la possibilitat de guanyar el seu primer Grand Slam de la seva carrera i de convertir-se, alhora, en el número u del món més jove de sempre.

Ser el primer del ránking mundial era el somni més gran d’Alcaraz en la seva infantesa, fins i tot més que guanyar un Grand Slam segons va reconèixer. Avui no haurà de triar, serà una final a caixa o faixa tant per a ell com per a Ruud, que passarà de la setena a la primera posició si aixeca el títol a Nova York.

Amb 19 anys i amb dos títols Masters 1.000 en la seva butxaca, Alcaraz pot fer història i arrabassar a l’australià Lleyton Hewitt el rècord de número u més jove de la història, i pot a més convertir-se en el més jove campió de l’Obert dels Estats Units des que ho va aconseguir l’estatunidenc Pete Sampras en 1990. Alcaraz mai havia arribat més lluny dels quarts de final en un Grand Slam i té clar que la gestió de les emocions serà clau per a posar les mans en el títol.