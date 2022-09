Un Barcelona amb un onze titular ben renovat va sumar tres punts mé contra un Cadis que va aguantar amb empat fins al minut 55, quan De Jong va obrir el marcador en el Nou Mirandilla, on Lewandowski, Ansu Fati i Dembélé van completar el resultat (0-4) a favor de l’equip blaugrana, que ha dormit líder a l’espera del que faci el Reial Madrid aquest diumenge. El partit va estar marcat per una aturada de 50 minuts al tram final per a atendre un espectador que va necessitar assistència mèdica. Després de 19 minuts esperant sobre el terreny de joc, els futbolistes es van retirar els vestuaris per a esperar la represa dels últims nou minuts més el temps extra.

L’ordre defensiu local va mantenir l’empat sense gols en la primera meitat malgrat l’embranzida de l’equip blaugrana, que finalment es va imposar en una segona meitat que va comptar amb l’estrena de Marcos Alonso. L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va alinear un equip amb nou novetats respecte a l’últim partit, debutant fins i tot Bellerín en el lateral dret. El tècnic ja havia deixat entreveure rotacions en la prèvia del xoc, deixant finalment asseguts a jugadors com Lewandowski, Pedri o Dembélé.

Per part local, també canvis i la sorpresa del jove Momo com a central per a estrenar-se en Primera Divisió. Un fluix rebuig de Piqué en el segon minut de joc va permetre disparar Sobrino a l’interior de l’àrea, però molt desviat. La resposta blaugrana va ser un xut de Raphinha al pal esquerre de Ledesma, que va enviar a córner el tret posterior de Ferran Torres. Començava aquí el domini del conjunt català davant d’un Cadis replegat, però preparat per a sortir a la contra a la mínima oportunitat.

Els de Xavi portaven el pes del joc, però no aconseguien crear oportunitats clares. Fins als 34 minuts va caldre esperar per a comptabilitzar una acció perillosa. Memphis, dins de l’àrea, va finalitzar xutant fora després d’una llarga jugada després d’un servei de cantonada. Als 38 minuts, el Barcelona va demanar penal per un possible falta d’Iván Alejo sobre Balde. Ja en l’afegit de la primera meitat, Ledesma es va estirar per a desviar un centre amb rosca de Memphis que anava dirigit a Gavi. Tot seguit, un tret de Ferran va marxar fora per poc i es va arribar al descans.

Ja a la represa, De Jong va intentar una vaselina amb qualitat, però Ledesma va atrapar la pilota amb tranquil·litat. Va ser el primer avís visitant de la segona meitat. Més clara va ser l’ocasió de Fede San Emeterio, que va disparar massa alt una pilota que havia caçat morta a l’àrea del Barcelona.

Quan Xavi preparava tres canvis va arribar el 0-1, obra de De Jong. Raphinha va oferir una passada profunda a Gavi i el jove va cedir enrere obligant a Ledesma a reaccionar com va poder. La pilota va arribar a peus de l’holandès, que no va perdonar l’ocasió per a obrir el marcador. L’avantatge no va canviar els plans de Xavi, que va introduir en el terreny de joc a Pedri, Dembélé i Lewandowski, que va trigar vuit minuts a veure porteria. El polonès va culminar una jugada semblant a la del primer gol, amb un rebuig forçat de Ledesma i pilota morta en l’àrea.

Als 81 minuts, l’àrbitre va aturar el partit en adonar-se que un aficionat patia un problema greu de salut i necessitava atenció mèdica. Un silenci absolut va regnar en l’estadi i tots els futbolistes, amb gestos seriosos i alguns fins i tot resant, van esperar sobre la gespa. El partit es va reprendre al cap de 50 minuts i encara hi va haver temps per què Lewandowski regalés un gol a Ansu Fati i Dembélé fes el quart en una errada de Ledesma.