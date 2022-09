El Bàsquet Girona s'ha imposat amb comoditat a l'Hestia Menorca en el partit per al tercer i quart lloc del Torneig Ciutat de Maó per 50 a 67. Kameron Taylor ha tornat a liderar als gironins en atac essent el màxim anotador del duel amb 19 punts, en un enfrontament marcat per la falta de rodatge i la diferència de categoria entre tots dos equips.

És pretemporada i el rival era el Menorca, que competirà a LEB Plata, dues categories per sota d'ACB, però Taylor ja és la referència ofensiva de l'equip d'Aíto García Reneses. Hi ha lesionats i absències i Gasol juga amb limitació de minuts, però l'escorta de Maryland ha guiat l'equip gironí i s'ha enfilat fins als 19 punts a la primera meitat.

L'americà ha agafat la responsabilitat i el protagonisme davant el desencert dels companys, a excepció de Gasol, en el primer quart (2 de 10 en tirs de camp). Tretze dels primers quinze punts gironins portaven el seu segell. Seva també ha sigut la resposta al primer avantatge d'un equip amfitrió, molt combatiu, que s'ha arribat a situar per davant (10-9). De fet, la dependència de Taylor s'ha evidenciat quan Aíto li ha donat un merescut descans. Els gironins guanyaven 10 a 16 i han encaixat un parcial de 10 a 2 sense ell a pista, amb incapacitat per anotar, que ha permès que el Menorca acabés el primer quart dos punts per sobre, 20 a 18. Sortosament, la lesió de Franch al primer quart ha quedat en un ensurt i el base català ha pogut tornar a jugar gràcies a un bandatge als dits.

Taylor i Gasol han tornat a situar els visitants (23 a 27) per davant tot jut començar el segon període. Els balears s'han mostrat molt insistents, tot i la diferència de qualitat a les dues plantilles. Per exemple, Tamayo ha clavat un triplàs puntejat per Colom de molt nivell. El Bàsquet Girona, erràtic des de més enllà del 6'75 (2/9 en triples al descans), ha fonamentat el seu avantatge amb tirs interiors (24 punts a la pintura a la mitja part) i apujant el nivell defensiu. Amb aquests dos aspectes ha aconseguit trencar el partit amb la sensació de no haver de posar la velocitat de creuer. Al descans, els gironins dominaven 28 a 39 gràcies al parcial de 8 a 21.

Partit especial per a Pol Molins, que ha jugat amb el Bàsquet Girona abans de començar a defensar la samarreta del Menorca aquesta temporada en qualitat de cedit.

El torneig de Maó ha servit per veure la nova normativa en el servei de fons i de banda, sense que els àrbitres hagin de tocar la pilota. Més dinamisme i rapidesa que ajudarà a l'espectacle. Tot i això, els jugadors d'Aíto, un gran defensor de la reforma, encara han d'acabar de polir els detalls. Avançada la pretemporada, no es veuran errors de connexió, com en el tercer quart, entre Colom i Franch en aquestes accions. Els visitants no han sigut consistents en el tercer parcial, i amb un Taylor diluït, només tenien deu punts de marge en l'últim període (41-51).

El Bàsquet Girona ha baixat el nivell i ha firmat uns últims deu minuts per sota de l'exigència del partit. El Menorca ha trencat la barrera dels de punts durant gran part del temps, però les fogonades de Josep Franch han esvaït l'intent de revifada del Menorca. El Bàsquet Girona torna de Maó amb més rodatge i preparació per a la temporada, però amb l'assignatura pendent del tir de tres, amb percentatges baixos durant la competició.