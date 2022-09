El Bisbal Bàsquet continua amb pas ferm a la Lliga Catalana EBA. Els empordanesos van emportar-se el derbi davant el Quart (68-79) i sumen la segona victòria en dos partits de competició que els permet situar-se líders del grup 2. L’altre equip de la demarcació del grup, el Bàsquet Girona B, va sumar el primer triomf contra el Vic (83-76).

Clàssic derbi d’aquestes altures de temporada a la Lliga Catalana entre Quart i Bisbal Bàsquet. L’equip de Carles Rofes va imposar-se en el primer quart per tres punts de diferència (21 a 24). En el segon parcial, va eixamplar encara una mica més la diferència al marcador i va arribar al descans amb vuit punts de diferència al marcador (31 a 39). En el tercer quart, el Quart va intentar acostar-se i va aconseguir situar-se a sis punts al final del tercer període ( 53 a 58). Tot obert abans de l’últim quart. El Bisbal, amb Torrent (18) i Dibba (19) com a màxims anotadors, no va permetre que se’ls escapés el triomf. Els empordanesos són líder amb ple de victòries i el Quart és cuer amb dues derrotes en dos partits.

A l’altre partit del grup, el filial del Bàsquet Girona va superar al Vic, sumant així el primer triomf a la lliga catalana. Els gironins van fonamentar el triomf amb Sánchez (16 punts) i Moncanut (12 punts). El Vic es va emportar el primer quart (16 a 19), però els locals van capgirar el resultat al descans (37 a 38). En el tercer quart els de Marc Serra van obrir la primera escletxa al marcador, que ja van mantenir fins al final. El Bàsquet Girona B suma un empat i una derrota a la competició.