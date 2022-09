L’Olot debuta avui (17:00h) a casa en la segona jornada de lliga de 2a RFEF contra el Terol. És un partit molt especial, ja que la ciutat està immersa en la celebració de les Festes del Tura. Els garrotxins volen donar una alegria a l’afició i culminar així una gran jornada de festa major.

L’entrenador dels olotins, Manix Mandiola, només pensa a sumar els tres punts després de perdre a última hora al camp de l’Espanyol B: «Necessitem guanyar i és l’única cosa que tenim al cap. És un partit a casa i davant de la nostra afició, és especial per a l’entorn perquè són festes. Hem de començar a puntuar i a entrar en dinàmica positiva quan abans millor».

L’Olot no ho tindrà fàcil gens fàcil per aconseguir els tres punts, ja que el Terol ve de guanyar a la primera jornada al Lleida i té un equip experimentat i amb molta qualitat. El tècnic basc espera un partit difícil davant un contrincant que coneix bé: «El CD Teruel és un rival d’entitat que la temporada passada va jugar el play-off d’ascens i va ser líder durant moltes jornades. Conec el seu entrenador (Víctor Bravo), l’he tingut com a jugador i és molt ambiciós. Voldran millorar la temporada anterior i ja han guanyat el primer partit».

Per al partit, el conjunt volcànic recupera Sebas Coris i Aimar Moratalla, que ja tenen l’alta mèdica. Mandiola no podrà comptar amb el capità Albert Blázquez ni amb Manzano, lesionats.