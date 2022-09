L’Spar Girona continua amb la seva posada a punt per la temporada i ahir va tancar l’estada a Camprodon amb una victòria contra el Joventut de Badalona per 86-62. Les de Bernat Canut van fer valer la categoria superior per superar un rival de Lliga Femenina Challenge en el segon partit de pretemporada. Un amistós marcat per l’altíssim encert des de la línia de 6’75 de les jugadores gironines. Fins a 16 triples dubte que si l’Uni manté l’encert des de la línia de 6’75 que va mostrar ahir, Fontajau viurà moltes alegries aquesta temporada. El festival de tres el va liderar Drammeh amb quatre triples, seguida d’Araújo, Parra i Flores, amb tres, dos més d’Acín i un altre de Ribas.

L’Uni va anar ben aviat per feina i va trencar el partit abans de la mitja part gràcies, a banda dels triples, a la superioritat d’Etxarri i Araújo a la pintura respecte a les pivots de la Penya. El partit d’ahir va posar punt final a l’estada del conjunt gironí a Camprodon. Ara Canut continuarà amb la pretemporada a Fontajau per preparar el següent amistós, contra el Barça el dia 18 a Platja d’Aro. Serà un petit tastet de la semifinal de la Lliga Catalana a Fontajau de final de mes també contra el conjunt blaugrana.