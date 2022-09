L’equatorià Richard Carapaz (Ineos) va demostrar la seva condició de rei de la muntanya amb un triplet que li va donar la victòria en solitari en la vintena etapa de la Vuelta a Espanya disputada entre Moralzarzal i el Port de Navacerrada, on el belga Remco Evenepoel (Quick Step), entre llàgrimes, va celebrar ja el seu mallot vermell definitiu. Avui a Madrid s’espera un esprint amb Mads Pedersen de gran favorit.

Ell tradicional passeig per Madrid en honor al guanyador i a la resta del pilot que ha completat una carrera que clourà amb una etapa de 96,7 quilòmetres entre Les Rozas i la Plaça de Cibeles, a Madrid capital. Al gran triomfador Evenepoel, l’acompanyaran al podi Enric Mas oi el jove Julián Ayuso. El mallorquí serà segon per tercera vegada, demostrant que es manté en un bon nivell tot i les crítiques, mentre que Ayuso, de 19 anys, es confirma com la gran revelació de la Vuelta i, alhora, la gran esperança del ciclisme espanyol.

Ahir a Navacerrada, Carapaz es va lluir al seu estil, atacant en el moment i lloc oportuns.

Classificacions:

Etapa: 1. R. Carapaz 4:41:34, 2.T. Arensman a 00:08. 3. J. Ayuso a 00:13. General: R. Evenpoel. 2. E. Mas a 02:05. 3. J. Ayuso a 05:08. 4.M. López a 05:56.