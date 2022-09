Les errades de l’Espanyol van permetre Julen Lopetegui salvar el cap ahir a Cornellà. El Sevilla va arrencar una difícil victòria contra un combatiu, però irregular, Espanyol després d’un 0-3 en la primera meitat -Lamela i doblet de Carmona-, que semblava deixar el partit dat i beneït. El gol de Joselu de penal en l’afegit de la primera part va posar certa emoció i Braithwaite -dos gols en dos partits - va mantenir la incertesa del resultat fins al final.

Els andalusos van aconseguir així el seu primer triomf de la temporada i guanyen oxigen per a Lopetegui, que arribava a Cornellà-El Prat qüestionat. Els barcelonins, per la seva banda, no donen continuïtat a la seva anterior victòria contra l’Athletic (0-1) i continuen sense guanyar a casa.

Un gol als quaranta segons de Lamela i les errades de Cabrera van situar un dolorós 0-3 al marcador. Ja a la represa, una errada de Bounou en el 2-3 va posar emoció però l’Espanyol no va poder culminar la remuntada.