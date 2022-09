L’Olot va sumar el primer punt de la temporada empatant a zero contra el Terol, evidenciant sobretot la manca d’encert de cara a porteria i sense poder refer-se del tot de la derrota d’uns dies enrere en la primera jornada en la visita a l’Espanyol B. Manix Mandiola va alinear un onze ple de debutants en partit oficial al Municipal d’Olot després d’un mercat de fitxatges mogut a les oficines del club.

En una primera meitat igualada pel que fa el joc i la possessió, els garrotxins van tenir la primera ocasió per obrir la llauna després d’una rematada de cap d’Ernest Forgas, l’aposta d’aquesta temporada en la punta d’atac, però el barceloní no va aconseguir culminar la jugada coral. Tot i el primer avís, va ser el Terol l’equip que va gaudir de les opcions més clares per encetar el marcador. Tanmateix, va topar amb un gran Albert Batalla, que va ser el millor de l’Olot sobre la gespa. Va estar encertat sota pals i va fer inútils totes les arribades dels aragonesos.

A la segona meitat, el Terol va fer un plantejament similar i va acostar-se a la porteria amb perill. L’Olot es va haver de limitar a treure aigua de la seva àrea en diverses ocasions. Només quan s’havia disputat un minut de la represa, el travesser va impedit el 0-1. Després d’aquest nou advertiment, Batalla va intervenir una altra vegada desviant les arribades dels aragonesos, que els olotins només aconseguien respondre amb aproximacions tímides. Mandiola va realitzar canvis a les acaballes, que van servir per mantenir l’equip fresc davant l’atac del rival. D’aquesta manera, l’Olot suma un punt valuós contra un rival que li va plantejar una tarda complicada en la seva estrena al Municipal. «Estem fent un curs accelerat d’adaptació a la categoria contra equips que van estar a dalt la temporada passada. Hem de donar per bo l’empat», va concloure Manidola en acabar el partit.

Diumenge que ve l’equip provarà de sumar la primera victòria a l’estadi de l’Ebro, a les 12 del migdia.