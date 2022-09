El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) va guanyar ahir el Gran Premi d’Itàlia, setzena prova del Mundial de Fórmula 1, i va fer un pas més cap al títol, mentre que l’espanyol Carlos Sainz (Ferrari) va acabar quart sortint des del fons de la graella i Fernando Alonso (Alpine), el dia que complia 350 curses a la F1, es va haver de retirar.

En un final descafeïnat amb el cotxe de seguretat, que va aparèixer a pista a poques voltes del desenllaç per un incident protagonitzat pel cotxe de l’australià Daniel Ricciardo (McLaren), el vigent campió del món va dominar a casa de Ferrari malgrat arrencar setè per una sanció de cinc posicions. Una vegada més, va quedar clar que no hi ha estratègia que valgui davant el ritme infernal de Verstappen, i només queda saber quan tornarà a ser campió.

Amb la seva cinquena victòria consecutiva, avantatja en 116 punts mancant sis cites al segon del campionat, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que no va poder defensar la seva posició de poleman i que només va poder ser segon, per davant del britànic George Russell (Mercedes), que va completar el podi.

Sainz va signar una gran carrera en la qual, sortint des del darrere després de canviar la seva unitat de potència, va remuntar posicions per a finalitzar quart. Alonso, que sortia sisè per les sancions de gran part de la graella, va tenir problemes d’energia en el primer tram de la cita i finalment va haver de retirar-se en la volta 32 per un problema de pressió hidràulica en el seu Alpine. Amb això, posava fi a la seva ratxa de deu proves consecutives aconseguint acabar just en el dia que igualava al finès Kimi Raikkonen com a pilot amb major nombre de carreres a la Fórmula 1 (350).

Amb la graella revolucionada per complet, amb gairebé la meitat dels corredors penalitzats per canvis en els seus monoplaces, Leclerc va defensar el seu lideratge mentre el britànic Lando Norris (McLaren) s’enfonsava fins a la sisena plaça. Només cinc voltes va trigar el vigent campió del món a remuntar del setè al segon lloc, amb una velocitat de vertigen que va començar a inquietar al garatge de la Scuderia.

Leclerc semblava mantenir a ratlla al neerlandès, que, no obstant això, va començar a treure ritme per acostar-se només a cinc segons en la volta 33. Només un gir després, el monoplaça del Cavallino Rampante tornava a vestir tous en una acció que li acabaria costant la carrera.

Va sortir a pista disposat a retallar temps a Mad Max, però no va ser suficient. El cotxe de seguretat provocat per Ricciardo, que va parar el seu monoplaça en Lesmos, es presentava com l’última oportunitat per a Leclerc, però el vehicle ja no va abandonar la pista i els cotxes van anar acabant la cita per darrere d’ell.