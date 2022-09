Carlos Alcaraz diu i repeteix i torna a insistir que no hauria arribat tan alt ni tan ràpid al cim del tennis si no hagués estat pel suport i la guia que han estat la seva família i el seu equip. I una de les peces fonamentals en aquesta arquitectura que sustenta al campió és Juan Carlos Ferrero, el seu entrenador. L’antic número 1 va conèixer a Carlitos, Charlie, quan el murcià tenia només 12 o 13 anys i va anar a la seva acadèmia. «Era molt petit, però ja tothom parlava d’ell i tenia tot el que té ara, però en petit: anava a la xarxa, les deixades, somreia a la pista, s’animava un munt...». Ferrero va veure també al flamant número 1 quan va guanyar el seu primer punt de l’ATP, amb 14 anys. A l’any següent el del Palmar va desembarcar ja oficialment a Villena. «Era com un espagueti, molt prim i tenia mans i cames molt ràpides però cap múscul». «Hi havia molt a treballar», però van veure una cosa «molt especial», «diferent a això d’altres nois de la seva edat».

A Ferrero personalment no el sorprèn l’ascens d’Alcaraz fins a dalt de tot, que ha sigut ràpid, i assegura que «sabia que si no seria enguany seria el següent». La seva meta és posar-ho «en el nivell més alt del tennis». I encara sent conscient que serà molt difícil aconseguir el que han aconseguit Rafa Nadal, Roger Federer i Novak Djokovic, i que amb un títol enfront de 20, 21 o 22 «queda molt camí», també diu: «Qui sap? Té tot el tennis i el potencial per ser un dels millors. Tot el que hem de fer és intentar-ho».

El pols amb Sinner

Ferrero es resisteix a dir que hagi començat, com algú li suggereix, l’era Carlos, però sí que reconeix que li «encantaria». «Fa uns dies vaig dir a la premsa que potser ell i Sinner poden dominar la dècada vinent si mantenen el nivell que van demostrar l’altre dia. I [Alexander] Zverev,[Dominique] Thiem, [Casper] Ruud i [Stefanos) Tsitsipas també seran aquí però, amb tots els respectes, és el que penso».

Sap també Ferrero que ara altres jugadors sortiran més motivats a enfrontar-se a Alcaraz i ho compara amb el Reial Madrid-Barcelona. «Hi ha una rivalitat que et fa pujar el teu nivell. Passarà i ha d’estar preparat».

Pocs poden parlar amb més coneixement de com és la nova estrella més enllà del que mostren els focus i Ferrero assegura que Alcaraz és «tal com es mostra, no té segona personalitat». A ell, mentrestant, el seu pupil li diu «l’home del fuet», perquè és qui «gairebé sempre» li diu coses que no vol sentir. I en aquests moments Alcaraz mostra «molt caràcter», però també «aprèn», igual que succeeix sobre la pista de joc.

«És un xaval molt senzill, humil, i cal treballar perquè continuï sent-ho, perquè aquests canvis tan radicals mai són fàcils», explica també el tècnic d’Ontinyent. I creu que pot secundar-se en la seva pròpia experiència per a aquest treball, però també en la «família espectacular» d’Alcaraz. «Just el seu pare ara li deia que hem de tocar de peus a terra, i és molt representatiu que el seu pare sap perfectament el que cal fer».

Això són factors que seran necessaris en un futur brillant, però n’hi ha encara més. Ferrero explica que li ha dit al mateix Alcaraz que està «al 60%» del que pot ser. «Pot millorar moltes coses, i ell i jo sabem que hem de continuar treballant», diu. I enumera: «la resta, el servei, el revés en certes ocasions també, la consistència, l’intentar no anar-se en certs moments mentalment... Fins que un no es retira sempre s’intenten millorar aquests punts febles que tots els jugadors tenen; ningú és diferent, i Carlos tampoc». Ni encara que estiguem davant el número 1 més jove de la història amb 19 anys i quatre mesos.