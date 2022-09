Un canoner a Fontajau que sap com es guanya el Barça de Mirotic

Ni de bon tros n’estava convençut, però encara mantenia certa esperança. I per què no anar a l’NBA? Jugar-hi, ni que sigui una temporada, és el somni de la majoria d’amants del bàsquet. També de Kameron Taylor. Era el 2016, s’acabava de graduar en Sociologia per la universitat Seton Hill de Pennsylvania i els seus números a la pista no només havien anat a l’alça, sinó que obrien la porta a la possibilitat, qui sap, de fer el gran salt algun dia. El seu darrer any de carrera havia sigut majúscul. Gairebé 21 punts per partit, acompanyats de 8,7 rebots, 4,1 assistències i 2,2 pilotes robades. Poca broma. Però es van anar pronunciant noms, els jugadors van anar desfilant i la realitat va ser més crua que el seu imaginari. Ben Simmons, el número u, era escollit pels Sixers de Philadelphia. El seguien Brandon Ingram i Jaylen Brown. I així, fins a completar les dues rondes. 60 jugadors. Ni rastre d’un Taylor que, encara amb 21 anys (en faria 22 el mes d’octubre d’aquell any), va entendre que per triomfar i fer allò que més li agradava, no tenia més remei que fer les maletes. Començava llavors un viatge que l’ha dut per Alemanya, Hongria, Israel i França, abans d’aterrar a Fontajau. Ha tastat categories inferiors i també ha jugat a la Champions i a la prestigiosa Eurolliga. Just allà va ser capaç d’atropellar el Barça de Mirotic i companyia. Un canoner al servei d’Aíto i que comença a obrir el seu ventall d’habilitats. L’última guspira, la més recent, arribava aquest mateix diumenge quan només va necessitar 12 minuts per anotar 19 punts a Maó.

Nascut i criat a Maryland, a l’institut DeMatha Catholic de Hyattsville ja va començar a polir les seves habilitats. Brillava a la pista i rebia fins i tot una menció de la Washington Catholic Athletic Conference, la primera competició que va ser conscient del seu potencial. Després de quatre anys a la Universitat, la impossibilitat d’acabar jugant a l’NBA va ser un punt d’inflexió i Taylor es va plantejar el seu futur més immediat. Volia jugar a bàsquet. Sí o sí. Guanyar-se la vida a les pistes, encara que hagués de recórrer un munt de quilòmetres. No s’ho va pensar ni dues vegades abans d’anar-se’n a viure a Ehingen, Alemanya. Jugava a la segona categoria del país i fins i tot va arribar a baixar un esglaó quan es va incorporar als Dragons Rhöndorf. Va ser allà quan va signar un promig de més de 23 punts per partit. Jugava i s’ho passava bé, malgrat estar ben lluny dels seus, de casa. El 2018, premi: salt a la Bundesliga, la màxima categoria. Es va incorporar al Würzburg, però l’aventura va durar poc. Ni una desena de partits, perquè acabaria marxant a Hongria. Un altre canvi. Cultura diferent, bàsquet diferent. Molt bons números per obrir-li novament les portes al màxim nivell alemany. Aquesta vegada, amb el Brose Bamberg. El pas necessari per posar-se a l’aparador. Jugaria la Champions, el pas previ del seu fitxatge per l’Hamburg.

L’NBA l’havia de seguir per la televisió. O per les xarxes. Taylor era conscient que arribar-hi ja era ben difícil, però no dir impossible. I per què no escalar a Europa? Per què no atrapar-ne el sostre i formar part de les millors competicions del continent? L’estiu del 2021, fa poc més d’un any, els fets responien a aquestes preguntes. S’incorporava al Maccabi de Tel Aviv, el conjunt de més entitat del seu currículum. L’aventura va ser breu, només va durar uns mesos. Però el temps va ser suficient per aprendre, créixer, millorar.

I per competir a l’Eurolliga. El torneig per excel·lència a Europa. Hi va acabar col·leccionant 266 minuts repartits en 19 partits. Millorable, és clar que sí. Però havia aconseguit complir el seu objectiu. Ser-hi, deixar-se veure. Abans de marxar a l’Estrasburg, l’hivern d’aquest 2022, va tenir temps de viure alguna experiència impossible d’oblidar. Com el dia que va aportar el seu granet de sorra per destrossar el Barça de Jasikevicius. El 28 d’octubre passat, el Maccabi va passar per sobre del conjunt blaugrana: 85-68. No hi van poder fer res homes com Nikola Mirotic, Nick Calathes, Cory Higgins o Brandon Davies, entre d’altres. El Maccabi va ser una piconadora i Kameron Taylor ho va viure i gaudir des de la pista. Va sortir al cinc inicial, jugant una mica més de 16 minuts. Va tenir temps d’anotar 7 punts, sense errar cap llançament de dos punts i amb un triple inclòs. Una nit que mai oblidarà. Impossible. Com tampoc la del 25 de gener passat, quan va signar 11 punts contra l’Alba de Berlín, jugant més que mai a l’Eurolliga (23 minuts). Records recents, records agradables.

L’etapa a França ha quedat enrere. També a Israel, Hongria o Alemanya. Ara és el torn d’una nova aventura. No pas a l’NBA, n’és del tot conscient. Però sí que la viurà al costat d’un jugador que n’ha sigut campió, Marc Gasol. Taylor acceptava el repte de fitxar pel Bàsquet Girona, atret per la possibilitat de competir a l’ACB, segurament la Lliga més potent d’Europa, pel prestigi dels seus clubs i la qualitat de bona part dels seus jugadors. Mentre espera amb ganes el debut del proper 28 de setembre contra el Reial Madrid, el nord-americà continua afinant la seva punteria. Va fer 12 punts en l’estrena de pretemporada contra el Manresa. 13 en van ser els que va anotar davant del Joventut. Dissabte li’n feia 22 al Gran Canaria i ahir, 19 en només 12 minuts a l’Hestia Menorca. Potser no tindrà la qualitat d’Ingram, Simmons o Brown, instal·lats a l’NBA des del 2016. I sempre s’haurà de mirar el bàsquet d’elit del seu país des de la distància. Però Taylor va fent, pas a pas, com sempre. Ja sigui a Alemanya, Hongria o a Fontajau. Jugui a la tercera categoria o l’Eurolliga contra Barça, Efes o Reial Madrid. Gasol hi confia, també Aíto. I ell, decidit a explotar. Aquesta vegada a Girona.