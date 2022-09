El conte de fades d’Espanya a l’Eurobasket viurà aquesta tarda (17:15, Cuatro) a Berlín un nou capítol en els quarts de final contra Finlàndia, que sota el lideratge del pivot Lauri Markkanen posarà a prova la pissarra de l’entrenador Sergio Scariolo.

Després d’un triomf memorable en els vuitens de final davant la temible Lituània (102-94), el combinat nacional més terrenal dels últims campionats buscarà el bitllet a les semifinals d’un Europeu per onzena vegada consecutiva. La dinastia d’Espanya és inqüestionable. Encadena sis metalls en el campionat continental -tres ors, dos bronzes i una plata- i s’ha convertit en la selecció que més vegades (16) ha jugat uns quarts de final de l’Eurobasket. El pes de la història emergeix com un intangible davant un rival, Finlàndia, que jugarà uns quarts de final de l’Europeu per primer cop en la seva història.

No obstant això, no se’n pot refiar Espanya de la inexperiència de selecció nòrdica, que compta amb el decisiu pivot dels Utah Jazz Lauri Markkanen, un dels millors jugadors del campionat després dels sis primers partits (27,8 punts i 7,7 rebots).