El Bayern ha estat la bèstia negra del Barça a Europa les dues últimes temporades, però el canvi de cara del conjunt blaugrana, que està fent un inici de curs pràcticament perfecte amb un Robert Lewandowski estel·lar, fa que el duel d’avui l’Allianz ja no s’encari amb por. El partit serà clau en un grup en el qual també està l’Inter. Bayern i Barcelona van vèncer en l’estrena europea i, si un dels dos guanya avui, farà un pas important cap a la classificació i, de retruc, el lideratge.

La temporada passada, Bayern i Barça ja van coincidir en la fase de grups. El conjunt bavarès no va donar cap opció al blaugrana, amb un 0-3 al Camp Nou i un 3-0 a l’Allianz Arena, una derrota que va certificar l’eliminació de l’equip llavors entrenat ja per Xavi Hernández. Encara més traumàtic pel Barça va ser el duel de quarts de final del curs 2020-2021, una eliminatòria que es va disputar a partit únic a Lisboa a causa de la pandèmia del coronavirus. El Bayern va arrasar amb un 2-8 inapel·lable que va esquerdar la moral del conjunt català. Pocs dies després, Leo Messi va enviar un burofax demanant la seva sortida.

Tot i els mals presagis, el Barça encara amb garanties el partit convençut que pot trencar la malastrugança. I el principal culpable precisament és un exjugador del Bayern, Lewandowski. El polonès acumula nou gols en sis partits en aquest inici de curs i serà la principal arma del Barça per aconseguir un triomf que certificaria que aquest equip pot aspirar a tot després de la revolució que ha viscut aquest estiu. A més, Xavi no compta amb cap baixa per lesió ni per sanció perquè Sergi Roberto ja està recuperat de les molèsties que el van fer ser baixa al camp del Cadis.

Koundé, Eric García, Pedri, Lewandowski i Dembélé van ser suplents dissabte a Cadis pensant en el Bayern. Tots cinc seran titulars a l’Allianz Arena, on l’espera un Bayern immers en un sot de resultats i de rendiment -tres empats consecutius en la Bundesliga-. Enmig dels dos últims empats que li han fet perdre el lideratge contra l’Union Berlín i l’Stuttgart, no obstant això, va imposar-se amb claredat per 0-2 al camp de l’Inter. En tot cas, el Bayern arriba al partit d’avui amb ànim de reivindicació, amb una mica de ràbia amb els resultats i també amb una alta competència per alguns llocs en la formació titular. El francès Coman és baixa per una lesió muscular. Una absència important. És probable que l’entrenador, Julian Nagelsmann, insisteixi en el 4-2-2-2, que li va donar èxit en els primers partits. Mané i Müller jugaran en atac mentre que Musiala i Sané serana la mitjapunta.