El Bàsquet Girona ha presentat aquest matí a Fontajau les equipacions per a la present temporada, la de l'estrena a l'ACB, i també el nou patrocinador principal, FIATC, que ha firmat un acord per tres anys. Amb tot, l'empresa no donarà nom a l'equip, que seguirà competint com a Bàsquet Girona, tal i com ha explicat el president Marc Gasol. Sorolla, Franch i Vila han sigut els encarregats de vestir les tres equipacions: la principal és vermella, la suplent, blanca, i la tercera, de color negre. Són de la marca Nike.

En el mateix acte Marc Gasol ha confirmat que durant la pretemporada està tenint bones sensacions i que jugarà contra el Reial Madrid el proper 28 de setembre en l'estrena del club a l'ACB, que ja ha esgotat les entrades i omplirà de gom a gom Fontajau. "Les cames i el cap em responen i tinc il·lusió per ajudar l'equip", ha assegurat. Gasol va acabar la temporada passada amb molèsties i va jugar la final de la LEB Or "tocat". Es temia que es podria perdre l'inici de temporada però segons ell mateix ha confirmat, no només compta jugar contra el Madrid, sinó que també estarà a disposició d'Aíto la setmana que ve contra el Barça a les semifinals de la Lliga Catalana, a Tarragona.