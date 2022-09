Van passar una bona colla de dies des que Ortolá va rescindir i van arribar Gazzaniga i Fuidias. Nervis i suspens, que ahir explicava Cárcel. «A Ortolá li vam explicar que havia de sortir i quan va tenir l’oportunitat de marxar no podíem aturar aquesta possibilitat. Nosaltres teníem molt clar que volíem signar un porter important, de garanties. I ho vam intentar des del primer minut, però no vam arribar a bon port. És més, el primer fitxatge de l’estiu que havíem de fer era el d’un porter!». Llavors, compàs d’espera i una situació «difícil, estressant i no massa agradable». Al final es va signar Gazzaniga i Fuidias. Cap dels dos era una primera opció «perquè a l’inici del mercat no sabíem si podrien o no sortir» .