Un 2022 més fluix del previst pot deixar Badosa sense la cirereta del pastís

Tot no està perdut, encara hi ha alguna possibilitat. Necessita Paula Badosa, això sí, recuperar la seva millor versió i oferir sensacions molt més positives que no pas les que l’han acompanyat darrerament. Si vol participar a les anomenades WTA Finals, el Masters com se’l coneix popularment, les properes setmanes han de ser immaculades. L’última decepció, a l’Obert dels Estats Units, confirmava que aquest 2022 no li prova a la tenista empordanesa. Res a veure amb un any enrere, quan no feia més que pujar i pujar. Com l’escuma, es va enfilar a la classificació. L’èxtasi, la coronació a Indian Wells. I sí, acabaria competint al Masters, que reuneix les vuit millors raquetes de l’any natural. Atraparia les semifinals per, allà, caure contra Garbiñe Muguruza. Ara, gairebé dotze mesos després i tot i mantenir-se quarta en la classificació WTA, els pobres resultats que l’acompanyen des de fa un temps la deixarien fora d’aquesta competició.

No té res a veure el rànquing mundial, el que marca la WTA, amb l’anomenada «race». Aquesta última compta els resultats de l’any en qüestió. I és aquí, si s’abraça tot el 2022, que Badosa no n’acaba de sortir gaire ben parada. Hauria de ser una de les vuit millors per guanyar-se el bitllet pel Masters, però no ho és. Ocupa l’onzè lloc, amb 2.264 punts. La vuitena, de moment, és Simona Halep, que en té 2.661. I pel mig hi ha Maria Sakkari, novena amb 2.358, i també Veronika Kudermetova, amb 2.313. La llista l’encapçala, amb molta diferència, una Iga Swiatek (9.560) que també lidera la classificació del món.

Se li ha acabat el temps a Badosa? No encara. D’opcions, en té. Però se li ha complicat, i no pas poc. Va començar força bé el 2022 (victòria final a Sidney i semifinals a Stuttgart i Indian Wells), però la seva davallada és evident. Com també la irregularitat que l’ha acompanyat durant els darrers mesos. Del 31 d’octubre al 7 de novembre, Fort Worth, a Texas, acull la present edició del Masters i la tenista necessita revifar, sempre pendent de què facin les seves principals rivals. La setmana vinent, del 19 al 25 de setembre, Badosa competirà al WTA 500 de Tòquio, on hi apareix com a principal cap de sèrie. Ara bé, no ho tindrà gens fàcil per arribar lluny perquè a la llista de participants també hi treuen el cap Aryna Sabalenka (7a del món), Croline Garcia (10a), Garbiñe Muguruza (12a) o, entre d’altres, una de les principals atraccions del torneig: Naomi Osaka.

Una primera oportunitat, de les últimes que li queden, per reeixir. Per oblidar el seu fluix paper en els grans. No se n’ha sortit a Austràlia, Roland Garros, Wimbledon ni tampoc als Estats Units. I això que va arribar a ser segona del món. Va ser un vist i no vist. Ara per ara, el Masters s’esmuny de les seves mans. Un dels principals objectius de Badosa era competir-hi per tancar l’any amb un bon regust de boca. Li tocarà serrar les dents i prémer l’accelerador. Ara només cal veure si ho aconseguirà o si, per contra, li tocarà esforçar-se perquè el 2023 sigui millor. I amb un Masters inclòs.

L’edició del 2021

La temporada passada, Badosa va ser la setena millor tenista de l’any i va poder competir a les WTA Finals que es van celebrar a Guadalajara, Mèxic. Situada en el grup anomenat Chichen Itzá, va superar Sabalenka (4-6 i 0-6) i Sakkari (6-7 o 4-6), pel que malgrat perdre amb Swiatek es va classificar per semifinals. Allà va caure davant Garbiñe Muguruza, qui finalment s’emportaria el torneig cap a casa.