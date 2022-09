Aquest vespre el Bàsquet Girona ha posat el punt final a la temporada amb una victòria ajustada davant el Joventut de Badalona (89-93). La intervenció d’Aíto García Reneses demanant temps mort quan només havia passat un minut i mig de partit ha sigut clau per encarrilar el triomf gironí malgrat les baixes que acumula la plantilla. I és que, en conseqüència, la Penya ha perdut el ritme mentre el Girona no perdonava i aprofitava l’encert en totes les oportunitats que se li presentaven. Josep Franch i Pol Figueras han destacat per la seva capacitat anotadora a la primera part. El Joventut, però, ha retallat distàncies a la segona i fins i tot s’ha arribat a posar-se per davant gràcies a una cistella de Pau Ribas. El final s'ha posat d'allò més emocionant amb el partit i el marcador igualats. Entre Tayol i Gasol han decantat la balança a favor amb l'ajuda del col·lectiu.

A partir d’ara comença la competició de veritat per als gironins. Dimarts vinent disputaran el primer partit oficial en les semifinals de la Lliga Catalana contra el Barça.