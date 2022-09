El Barcelona va encaixar la primera derrota de la temporada en perdre ahir al camp de la seva bèstia negra, el Bayern, malgrat una gran primera part en què va tenir un clar domini, va ser el millor equip i ho va tenir tot per a posar el partit al seu favor amb diverses clares ocasions de gol. No obstant això, en la segona part, en tot just 4 minuts, el Bayern va sacsejar el partit amb gols de Lucas Hernández, en un córner, i de Sané en el 54 després d’una gran passada de Musiala. El Barcelona va tenir gran primera part en la qual només li falto el gol per al qual va tenir diverses ocasions clares a més d’un possible penal de Davies sobre Dembelé que no va ser sancionat per l’àrbitre central Danny Makkelie.

Després d’uns primers minuts equilibrats va arribar la primera ocasió del Barcelona amb un tret de Pedri dins de l’àrea que Neuer va salvar amb una parada amb el peu. Era el minut 9 i a partir d’aquest moment va venir una fase en la qual el Barcelona va començar a manar amb claredat, a posar la pilota en la meitat contrària i a guanyar duels. Quatre minuts després, en un contraatac, Lewandowski va fallar una gran ocasió en rematar per sobre de la porteria davant Neuer. En el 21 Neuer va parar un cop de cap a boca de canó de Lewandowski. De mica en mica, el Bayern va anar-se traient la pressió de sobre, sense però, arribar amb perill. El partit semblava de clar color blaugrana, però en la segona part en tot just tres minuts el Bayern va canviar radicalment la dinàmica del partit. Al començament, tot semblava que seguiria igual. El primer que va passar després que els jugadors van tornar dels vestuaris va ser una recuperació de pilota del Barcelona que va acabar en una rematada desviada de Raphinha. No obstant això, després va venir la primera ocasió clara del Bayern, una rematada de Goretzka que Ter Stegen va desviar a córner. I en el primer servei de cantonada a favor del Bayern del partit Lucas Hernández va guanyar la partida a Marcos Alonso i va avançar al Bayern. Era el minut 51 i en el 54 va arribar el segon gol. El va marcar Sané després de gran jugada i passada de Musiala, amb una rematada al segon pal. Els dos gols van deixar paralitzats el Barcelona i va haver-hi una fase de pressió del Bayern però després els de Xavi Hernández van tornar a mostrar la tònica anterior. El Bayern oferia més resistència i era més incisiu des de l’ingrés de Goretzka però el Barcelona va continuar fent el seu partit i va tenir una gran ocasió en el 63 amb una rematada al pal de Pedri després d’una paret amb Lewandowski. Xavi va fer entrar Ferran Torres i Frenkie de Jong primer i, Ansu Fati, després, però no hi va haver maneres que la pilota entrés. Ferran Torres va enviar una pilota fregant el pal que hauria posat emoció als minuts finals. El 2-0 final suposa la primera derrota de la temporada dels de Xavi Hernández.