La incògnita s’ha esvaït, amb una claredat diàfana. Marc Gasol, com es podia esperar, jugarà aquesta temporada amb el Bàsquet Girona a l’ACB i, a més a més, i aquesta és la novetat, ho podrà fer des del primer dia, el 28 de setembre contra el Madrid, perquè els problemes físics que arrossegava han anat quedant enrere. Ho va revelar el propi president i pivot ahir a Fontajau durant l’acte de presentació de les noves equipacions i del patrocinador principal que s’hi lluirà, l’asseguradora FIATC. «El cos està responent molt bé i el cap aguanta», va subratllar quan se li va preguntar per com s’estava trobant durant els amistosos de pretemporada. I tot seguit va afegir que té ««la il·lusió» de seguir jugant i «d’ajudar els companys a afrontar el repte d’aquest any, molt il·lusionant». No és per menys: la temporada del retorn de Girona a l’ACB 14 anys després.

L’afició havia acabat la temporada passada, que va culminar amb l’ascens a l’ACB, amb l’ai al cor per l’estat físic de Gasol, lesionat en les semifinals de la LEB Or contra el Lleida i que va acabar forçant per poder jugar l’endemà el decisiu partit amb l’Estudiantes. Tot primer s’especulava que el pivot encara trigaria un parell de mesos a poder reaparèixer però ha tingut bones sensacions durant la pretemporada i ell mateix s’ha apuntat a l’inici de lliga contra el Madrid. I no només allà, sinó també la setmana que ve a la Lliga Catalana, on el Girona s’enfrontarà el proper dimarts 20 al Barça en una de les semifinals (21h, a Tarragona).

Sobre el duel contra el Madrid que suposarà el debut del Bàsquet Girona a la Lliga Endesa, el pivot va afirmar que l’equip té «molta il·lusió» per reviure les sensacions experimentades en la Final a Quatre de la LEB Or amb un Fontajau ple. Les entrades ja estan exhaurides i el ple, assegurat. «La ciutat i el territori segueixen donant resposta a la il·lusió de l’equip», va indicar, agraït. També va deixar clar que l’equip està «treballant moltíssim» i que es troba «en un procés de formació», «d’evolució» i d’autoconeixement, tot i que no va deixar clar si donava la plantilla per tancada o encara hi ha opció per fer algun fitxatge més, un cop sembla que s’esvaeix l’arribada de Pierre Oriola.

El Bàsquet Girona farà el salt a la màxima categoria amb tres samarretes diferenciades: la local, del color vermell habitual, la segona equipació, que serà blanca, i l’alternativa, de color negre. Com a tret diferencial, l’equip lluirà la paraula «Girona» al pit.

El primer partit oficial amb la nova samarreta serà el dimarts vinent, dia 20 de setembre, davant el FC Barcelona, en les semifinals de la Lliga Catalana. Avui l’equip d’Aíto afronta un nou amistós a l’Hospitalet contra el Joventut (20.10h, Xala).

FIATC serà el nou espònsor principal

L’estrena del Bàsquet Girona a l’ACB arribarà amb l’asseguradora FIATC com a patrocinador principal, un acord que es va presentar ahir aprofitant que el club va desvetllar el disseny de les noves samarretes. L’acord és per tres temporades i no contempla, però, que la marca doni nom a l’equip, que seguirà competint amb la denominació de Bàsquet Girona. Marc Gasol va explicar que «fa quatre anys que FIATC està amb nosaltres. Quan vam començar aquest matrimoni no hi havia ningú a la graderia i ells hi van creure . Ens venen reptes molt bonics que, al seu costat, s’agafen amb més confiança». Joan Manuel Castells, director general adjunt de FIATC, va recordar que «donem suport al club des de 2018. La seva evolució de LEB Plata a la màxima categoria, és un exemple de la importància que tenen el talent, el treball en equip i l’esforç en la consecució de fites, uns valors amb els que FIATC se sent identificada com a entitat».