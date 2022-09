La selecció espanyola de bàsquet, liderada per un superlatiu Rudy Fernández (11 punts i 5 robatoris de pilota) en l’últim quart, va desconnectar al segon temps el joc vistós de Finlàndia (100-90) per assegurar per onzena vegada consecutiva la classificació a unes semifinals de l’Eurobasket. Alemanya, que va superar Grècia (107-96) serà el rival.

A Berlín, Espanya ho va tornar a fer. Sense jugadors diferencials, però amb un equip solidari, al qual s’hi va sumar la pissarra màgica de Sergio Scariolo, malgrat els 28 punts de Lauri Markkanen, la sang freda del capità en els moments de la veritat, l’encert del debutant Brizuela (14 punts) i la fiabilitat interior de Willy Hernangómez (27 punts). I això que en el primer temps va arribar a perdre per 15 (35-50, min. 18), però en el segon, Espanya va treure la seva millor versió defensiva per continuar en la pugna per les medalles de l’Eurobasket.