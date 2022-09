La Travessia a l’Estany de Banyoles torna a la normalitat en la 78a edició

La Travessia a l’Estany de Banyoles confirma el retorn a la normalitat en la seva 78 edició, que se celebra aquest diumenge dia 18 per continuar amb la tradició de fer-la el tercer diumenge del mes de setembre. La prova va ser presentada ahir al Club Natació Banyoles en un acte en què es va anunciar que enguany la xifra d’inscripcions ha estat similar a la d’edicions d’abans de la pandèmia i s’han superat els 2.200 nedadors entre totes les proves. En total, hi haurà 2.252 participants. A més a més, es recupera la travessia dels petits de 400 metres.

El president del Club Natació Banyoles, Jordi Casanova, va destacar «la recuperació del nombre d’inscrits, semblant al dels anys previs a la pandèmia» i va mostrar-se «orgullós» perquè les sortides puguin fer-se com sempre (tothom alhora a cada travessia). Per la seva part, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, va posar en valor la prova afirmant que «és un emblema de la ciutat i de la comarca» i que «aglutina esportistes de tots els àmbits com de base, populars i d’elit».

La Travessia consta de diverses categories per edats i gènere i amb diferents distàncies i trofeus. La prova començarà aquest diumenge amb la travessia de menors de 1.000 metres (10:15 hores) i continuarà amb la travessia de petits de 400 metres (10:45 hores). Els plats forts arribaran amb la travessia general femenina (11:30 hores) i la masculina (12:30 hores) amb un recorregut de 2.115 metres que aniran des de la banda sud de l’estany a la nord, al paratge de Lió. Des del club es fa una crida a qui vulgui ser voluntari. Cal inscriure’s a www.cnbanyoles.cat.