A partir d’ara va de debó. Ahir el Bàsquet Girona va posar el punt final a la pretemporada amb una victòria davant el Joventut de Badalona (89-93). La segona d’aquest estiu. L’últim amistós va servir als d’Aíto García Reneses per allargar les bones sensacions malgrat les baixes abans del primer partit oficial en les semifinals de la Lliga Catalana contra el Barça dimarts vinent. El plantejament de l’entrenador va ser clau.

Era un amistós, però com si no ho fos. Veient que la Penya havia començat millor, amb l’ex del Girona Pep Busquets inspirat de triple, Aíto García Reneses va decidir dir-hi la seva de seguida demanant temps mort quan només havia passat un minut i mig de partit. Al tècnic no li agradava gens el que veia i la seva aportació va servir per canviar radicalment el guió. De mica en mica els gironins, guiats per Marc Gasol, van anar interpretant el joc per decantar la balança al seu favor. Primer van aconseguir que la igualtat fos màxima, tant al marcador com a la pista, però després van convertir-se en els dominadors del duel guanyant de manera còmoda.

El Joventut anava a remolc i només aconseguia retallar distàncies mitjançant jugadors diferencials com Pau Ribas o Kyle Guy. Tot al contrari que el Girona. Els d’Aíto García Reneses van comptar amb gran encert anotador i fins i tot sumaven els que normalment no estan tan habituats a veure cistella. Josep Franch i Pol Figueras no van perdonar quan van tenir l’oportunitat. S’hi va afegir Quino Colom per arribar a tenir un màxim avantatge d’11 punts (30-41). Es va arribar al descans amb un resultat favorable (38-47).

A la segona part es va haver de suar més. La Penya es va tornar a endollar i no només va retallar distàncies, sinó que va poder posar-se per davant en l’últim quart arran de la relaxació defensiva gironina. Tenint en compte com havia anat el primer temps, el Girona no estava disposat a perdre. Entre Èric Vila, Quino Colom i Taylor van encarregar-se d’acabar de la millor manera. Gasol també va tornar per salvar els mobles en un final d’infart.

Aquest també va ser el darrer partit de Pol Molins amb el Girona. El maresmenc, que va renovar a l’estiu, posarà rumb cap a les Balears per jugar cedit a l’Hestia Menorca un cop finalitzada la pretemporada dels gironins. Molins s’ha quedat tot aquest temps per reforçar l’equip arran de les baixes que hi ha a la plantilla, igual que Aleksandar Bursac.