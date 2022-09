El festival Sea Otter Europe atrapa la seva sisena edició i ho torna a fer amb una salut de ferro, envejable. Ha deixat enrere dos últims anys marcats per la pandèmia i torna a presentar uns números considerables, que fan patxoca. La il·lusió dels organitzadors, sumada a la voluntat de l'àmbit públic i privat perquè l'esdeveniment continuï a l'alça, són ingredients que permeten que aquest 2022, Girona torni a acollir una cita que ja és una referència mundial del món del ciclisme. De competició i també popular. La sala Miquel Diumé de l'Ajuntament ha sigut l'escenari, a mig matí, de la presentació oficial, amb les veus de l'alcaldessa, Marta Madrenas; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; i el director del festival, Albert Balcells.

Sea Otter Europe recupera per aquest 2022 les sensacions d'abans de l'esclat del coronavirus i corrobora aquesta "línia ascendent" que dibuixa des que va néixer. Així s'ha expressant Balcells, que ha recordat que el festival és un dels "més importants" de tot el continent d'aquesta modalitat esportiva. Ja no només pel munt de proves que acull, ja sigui de caire professional o amateur, sinó també per d'altres aspectes. Es comptarà amb una exposició que tindrà 220 estands i unes 350 marques, amb més metres quadrats dels que es va comptar el 2019. A més a més s'hi afegeix la voluntat de promocionar l'esport de base i de cuidar els esportistes del present i del futur. "Esperem arribar als 50.000 visitants, un xifra molt important si tenim en compte d'on venim", ha rematat el director.

Del 23 al 25 de setembre, el pavelló de Fontajau i els seus voltants seran l'epicentre del Sea Otter Europe però no l'únic escenari d'un esdeveniment que comptarà amb més de 13 activitats esportives. Hi apareix de nou la Continental Ciclobrava, amb tres propostes: 70, 100 i 140 quilòmetres. També, temps per a l'Scott Marathon BTT, competició de referència en les proves de mitja distància. La Continental Super Massi Cup serà puntuable pel campionat Mundial, mentre que la Canyon Pirinexus Challenge, de 340 quilòmetres, es converteix en tot un repte per als amants del gravel. Encara n'hi ha més: Super Cup Youth (per als més joves i una de les novetats d'aquesta edició), Canyon Urban Ride Girona (sortida urbana pel centre de Girona), Canyon E-Bike Experience (el recorregut és de 39 quilòmetres), World E-Bike Series (el primer circuit mundial de bicicleta elèctrica subjecta a puntuació UCI, amb incidència directa al campionat del món), MTB Classic Sea Otter Europe (divertida prova amb models de la dècada dels vuitanta i noranta) i Orbea Girona Gravel Ride (al cor de les Gavarres, d'uns 70 quilòmetres).

L'Urban Mobiliti, una de les novetats

Una de les principals novetats és l'anomenat Urban Mobility, un festival de mobilitat urbana a nivell europeu que viurà la seva primera edició. "En aquest sentit hem apostat molt clarament per seguir creixent i aportant noves idees, comptant amb una trentena d'expositors amb marques de bicicleta urbana", ha explicat Balcells. En aquest sentit, s'han dissenyat diferents rutes per Girona (de 3, 8 i 10 quilòmetres) per "donar a conèixer la ciutat", una de les "més preparades" de tot el continent per moure's amb bicicleta.

Amb l'objectiu de convertir la ciutat i també la província en un "punt de referència mundial" pel que fa a tota mena d'esdeveniments del món del ciclisme, Balcells i tota l'organització esperem "seguir molts anys" comptant amb el Sea Otter Europe en aquest mateix escenari. Marques de ressò internacional com ho són Continental, Canyon i Garmin hi mostren tota la seva confiança i això ja és tota una assegurança de vida. S'ha fet front, a més a més, a l'impacte d'una pandèmia i malgrat el cop, ara els números són favorables. "L'augment que estem vivint és fruit de la bona feina i no pas de les casualitats. Ja portàvem una trajectòria ascendent, tot i tenir una forta patacada. El que no volem és fer grans salts, sinó que aquest creixement sigui sostingut per anar fent, de mica en mica, amb el pas dels anys".

L'impacte de tot això no només és esportiu. Aquí hi entren d'altres factors. Ho ha resumit Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona. "És un esdeveniment molt important per casa nostra que ens ajuda a donar prestigi i prosperitat. Ens ajuda en molts àmbits diferents i esperem continuar anant de la mà perquè així sigui durant molt de temps. A part del prestigi, ens aporta gent, visitants i l'impacte econòmic és evident. S'omplen els hotels, la gent va als restaurants... Tot plegat suma i ajuda a convertir Girona en un autèntic referent. Així s'ho està guanyant de mica en mica".