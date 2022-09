L’olotí Simo Bouzaidi, jugador del Còrdova CF, va ser detingut dilluns per un presumpte delicte de maltractaments a la seva parella i ara haurà d’enfrontar-se a un judici ràpid. El futbolista garrotxí serà citat al Jutjat penal número 6 de Còrdova sota l’acusació d’un delicte de lesions per violència de gènere. Malgrat que la parella del jugador no va ratificar la denúncia i va negar els fets, la Fiscalia Provincial de Còrdova ha apreciat indicis de delicte i ha exercit d’ofici presentant l’acusació. El Jutjat de Violència contra la Dona de Còrdova elevarà, per tant, la causa al Penal 6, on tindrà lloc un judici ràpid en data per designar, encara que les diligències han estat qualificades d’urgents.

Simo va ser detingut dilluns per la Policia Nacional per un presumpte maltractament físic a la seva parella. Tot i això des de dimarts està realitzant les seves activitats professionals amb el Còrdova després d’haver estat posat en llibertat provisional. El jugador va ser traslladat a comissaria, on la víctima va presentar un comunicat d’assistència mèdica. No obstant això, ni ell ni ella van voler declarar i ella va manifestar la voluntat de no presentar denúncia.