El premi del gol a un futbolista que representa els valors clàssics del Reial Madrid, incombustible Fede Valverde, lluitador etern davant de qualsevol situació, va resoldre un mal partit del Reial Madrid al Santiago Bernabéu (2-0), davant un Leipzig que es va emportar un càstig excessiu al seu gran imatge, amb Marco Asensio signant el gol del perdó del madridisme després del desig de marxar.

El perill de sentir-se superior abans de jugar o desviar la mirada a un gran partit com el derbi madrileny, provoca imatges com la del Reial Madrid durant una hora del duel europeu. Gest contrariat de Carlo Ancelotti, crits desesperats de Thibaut Courtois davant la passivitat general, l’avís de la grada. Un equip sense creativitat, emparat al coratge en cada acció de Fede Valverde. L’empat al descans era la millor notícia. A la segona part només es podia millorar.

La valentia alemanya amb una defensa avançada no va ser aprofitada per la velocitat de l’atac madridista. I li va permetre a l’equip de Rose viure a prop de la zona de perill, gaudint de fins a quatre ocasions desaprofitades per avançar-se en el marcador. A la represa, en ña primera vegada que va desbordar Vinícius a l’esquerra va connectar amb Valverde, que va retallar amb la dreta i va marcar amb l’esquerra. Ja al final del partit, Asensio va arrodonir el marcador en una jugada d’estratègia..