Les semifinals del campionat europeu de bàsquet es disputen avui i la selecció espanyola s’enfronta a Alemanya (20:30, Telecinco) sense ser favorita, però amb opcions d’atrapar l’últim esglaó. Durant les hores prèvies d’un altre partit decisiu, el verb «gaudir» és la paraula que més es repeteix en el vestidor de l’equip de Sergio Scariolo, que arriba a la cita sense la pressió d’altres vegades però alhora amb la il·lusió d’un grup que es vol reivindicar.

Després de batre Finlàndia el passat dimarts durant els quarts de final (100-90), els jugadors van gaudir d’unes hores de total llibertat el dimecres abans de l’entrenament celebrat ahir al Max Schmeling Hale de Berlín.

Tothom està preparat per competir contra l’amfitriona, el millor atac de la competició, la selecció que anota més triples i que, a més, gaudirà del suport de la seva afició, que omplirà el Mercedes-Benz Arena. L’ambient motiva l’equip nacional que, malgrat la joventut i la inexperiència de molts dels seus jugadors en partits importants, té respecte però no por de la cita contra Dennis Schroeder, Franz Wagner i companyia.

«És una semifinal, hi ha d’haver aquest nerviosisme, aquesta motivació per jugar. És d’aquells partits que ens vénen de gust jugar, treballem per això», explicava en declaracions als periodistes el pivot Willy Hernangómez des de l’hotel de concentració. La referència ofensiva de la selecció feia seves les paraules del capità Rudy Fernández -«cal gaudir-ne», va dir- però afegia que això s’ha de fer sempre «competint».

Unes paraules que secundava el seu germà, Juancho, que subratllava que el factor ambiental no els hauria d’influir: «Tots hem jugat partits durs i difícils. Per això parlem de gaudir». I, en aquest sentit, Willy afegia: «Cal gaudir sent nosaltres mateixos, cal gaudir els 40 minuts amb tota l’afició en contra. Tenim molta gent al darrere, a més de tots els espanyols que ens estaran animant a Alemanya i a casa».

Parlava del rival com «un equiparro», encara que Juancho assegurava que tothom s’hi deixarà la pell. «Sabem que no som els més grans, els més talentosos, els que més llencem, però per això hem de competir com els que més, donar-ho tot i sortir al màxim». El matx serà a dos quarts de nou de la nit. Una estona abans, a un quart de sis, començarà l’altra semifinal que enfrontarà Polònia i França.