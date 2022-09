El jove migcampista del Barça, Gavi, de només 18 anys, va explicar ahir que el seu desig «sempre» ha sigut el de «triomfar» al club blaugrana. Així es va expressar en un acte públic celebrat a l’Spotify Camp Nou i que va servir per escenificar la renovació del futbolista fins al 30 de juny del 2026. D’aquesta manera, passa a convertir-se al cent per cent en futbolista de la primera plantilla.

«Estic molt feliç per aquesta renovació. És quelcom que porto somiant des de que soc petit. La meva família, el meu representant i jo sempre ho hem tingut clar», va afegir Gavi davant la presència d’uns 5.000 aficionats que van ocupar la segona graderia de l’estadi. Preguntat per com va ser passar del juvenil a formar part del primer equip, el migcampista va respondre amb paraules d’agraïment cap a tots aquells que van poder fer realitat aquest canvi radical: «Intento portar-ho amb la màxima naturalitat. A La Masia m’han ajudat molt amb aquest tema. Créixer aquí és únic i li estic molt agraït a totes les persones que hi treballen, que m’han ensenyat a pencar fort i ser humil».