Taylor: «L’ACB és una gran lliga i em motiva molt mostrar-hi el meu nivell»

A l’espera de l’arribada de Maxi Fjellerup i Roko Prkacin després dels seus compromisos internacionals, i de veure debutar Garino, una de les grans sensacions de la pretemporada del Bàsquet Girona ha sigut l’escorta nord-americà Kameron Taylor. Als 28 anys ha aterrat a Fontajau en un moment de màxima plentitud esportiva i està cridat a ser un dels noms propis del projecte que lidera Aíto García Reneses des de la banqueta. Taylor, que la temporada passada va fer mig curs al Maccabi i l’altre meitat a l’Strasbourg, i que abans ja havia estat a Hongria i Alemanya, va anotar 14 punts dimarts a l’Hospitalet en el triomf contra el Joventut. Però és que abans ja n’havia fet 12 en l’estrena de la pretemporada contra el Manresa; 13 al Joventut a Olot; 22 dissabte passat al Gran Canaria i 19 en 12 minuts a l’Hestia Menorca l’endemà.

«Encara m’estic adaptant a la ciutat i a l’equip. Els companys m’estan ajudant molt i també el tècnic. La ciutat m’agrada, hi ha molt bons restaurants. Penso que podem fer una gran temporada», explica Taylor en les seves primeres declaracions públiques des de la seva arribada a Fontajau. Sap que amb 28 anys té una oportunitat immillorable a Girona i vol triomfar a l’ACB. L’escorta destaca que «quan em van oferir venir aquí sabia que hi havia Aíto d’entrenador i que en Marc volia fer un projecte guanyador. Ara al principi hem d’anat creixent partit a partit i ja veurem quins nous reptes ens podem anar posant».

Taylor sap de la tradició de Girona a l’ACB. Que durant 20 temporades un altre club de la ciutat va jugar a la màxima categoria del bàsquet espanyol i que en els darrers anys «en Marc era a la pista, abans de fer el salt a l’ACB». «M’ho van explicar els companys quan vaig arribar», recorda. Per això viu també amb emoció el retorn a la categoria, amb l’estrena del Bàsquet Girona a l’elit. «L’ACB és una de les millors competicions d’Europa, em motiva molt mostrar-m’hi i veure quin és el meu millor nivell. Després de l’Eurolliga segur que és un dels tornejos més importants», destaca el nou jugador. «Hi ha un gran grup dins i fora de la pista, i tot i que sabem que la gent no viu molt, nosaltres hem de pensar només en anar partit a partit i seguir creixent com a equip».

Fjellerup i Prkacin, a Girona

Amb Fjellerup, prometen una de les millors parelles d’escortes del campionat. Precisament l’argentí, campió de la Copa Amèrica, tenia previst arribar a Girona entre anit i aquest matí, a l’igual com l’altre internacional, Roko Prkacin. Serà el moment de les revisions mèdiques preceptives, amb vistes que dilluns faci el primer entrenament de grup. Estarien, per tant, a disposició d’Aíto per la Lliga Catalana (dimarts, semifinals a Tarragona contra el Barça), tot i que és una incògnita en quin to físic estaran i si el tècnic els acabarà donant minuts. Qui també pot reaparèixer és Jaume Sorolla, que sembla més recuperat de la seva fascitis plantar.