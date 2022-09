Dos gols de Robert Lewandowski i un altre de Memphis Depay han donat el triomf per 3-0 al Barcelona contra un Elx que ha estat condicionat per l'expulsió per vermella directa de Gonzalo Verdú en el minut 14 per agafar el davanter polonès quan es dirigia cap a la porteria.

Lewandowski ha fet l'1-0 en el minut 34 en acabar amb una rematada a porta buida una jugada col·lectiva de l'equip blaugrana i Memphis Depay, en el 41, ha fet el 2-0 amb un xut fort des de dins de l'àrea després de regatejar d'esquena el defensa trepitjant la pilota. Una altra vegada Lewandowski ha fet el 3-0 definitiu en el minut 48 en aprofitar una pilota que la defensa de l'Elx no va saber rebutjar. Per la seva banda, l'equip valencià no ha tingut cap ocasió de gol en tot el partit. Amb aquest triomf els de Xavi Hernández són els nous líders de LaLiga, a falta del derbi madrileny que jugaran aquest diumenge Atlètic de Madrid i Reial Madrid.