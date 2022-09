La selecció espanyola de bàsquet també va esfondrar el mur de les semifinals de l’Eurobasket, en vèncer per 91-96 la d’Alemanya a Berlín, amb un estel·lar Lorenzo Brown (29 punts i 6 assistències), i lluitarà demà per la medalla d’or contra França, que no va tenir pietat de Polònia (54-95).

Ni les 14.073 ànimes del Mercedes-Benz Arena en contra, ni l’exhibició del base Dennis Schroeder (30 punts i 8 assistències) van poder amb l’equip de Scariolo, que va tornar a mostrar la seva millor versió defensiva a l’últim quart, quan va decidir el partit amb un parcial de 20-31.

Tot i l’ambient ensordidor del pavelló, Espanya no es va empetitir en un frenètic primer quart. Va ser, això sí, un intercanvi de cistelles en què van brillar els dos millors jugadors de cada equip.

Només començar el segon període va emergir el «factor» Rudy Fernández. El capità es va inventar dos triples consecutius que van donar aire al seu equip (24-33, min.33), que va aguantar les envestides del rival fins que va tornar a despertar l’estrella alemanya. Schroeder es va posar la seva selecció a l’esquena amb triples, assistències i intensitat defensiva. En 1 minut i 20 segons, Alemanya encadenava un parcial de 14-0 (46-41, min.28).

A la represa, va semblar que Alemanya posava la sisena marxa amb un parcial de 4-0 amb què es posava nou punts per davant (55-46) i després amb un altre parcial de 10-0, per comandar el partit amb comoditat a 1 minut i 39 segons (71-61) per al final del tercer període.

La campiona del món va entrar millor a l’últim quart i a 3 minuts i 31 segons perquè acabés el partit, Espanya dominava per sis punts (80-86). Schroeder no va anotar i Theis no va encertar en opcions clares. Dos tirs lliures de Brown a 36 segons per al final (80-88) acostaven Espanya a la victòria. Alemanya no es va donar per vençuda amb els triples d’Obst i Maodo Lo, però Espanya es va assegurar la dissetena medalla consecutiva en un Europeu amb una esmaixada de Juancho.