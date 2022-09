El Girona juga demà a la tarda al camp del Betis l’últim partit abans que la Primera Divisió s’aturi pels compromisos internacionals, pel que el cap de setmana del 24 i 25 d’aquest mes de setembre no hi haurà activitat a la màxima categoria. Això ho vol aprofitar Míchel Sánchez i el seu cos tècnic per programar uns dies de treball diferents als que s’han viscut fins ara, en aquest inici de la competició. D’aquesta manera, l’equip es concentrarà durant uns dies a les instal·lacions de Royalverd a la Vall d’en Bas, com també va fer el passat mes d’agost, durant la pretemporada.

L’expedició que viatja a Sevilla avui mateix tornarà cap a Girona demà a última hora, després del partit. Serà el dilluns quan Míchel s’emportarà a tots els futbolistes disponibles cap a La Garrotxa per fer-hi una estada d’uns dies. Allà no s’hi desplaçaran Arnau Martínez ni tampoc Rodrigo Riquelme, citats amb la selecció espanyola sub-21, mentre que el jove Joel Roca ha estat convocat pel combinat sub-19, pel que també serà baixa.