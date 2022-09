El Gran Premi de l’Aragó va celebrar ahir les dues tongades dels seus entrenaments lliures i ho va fer amb un clar protagonista: Marc Márquez. El pilot català ha hagut de ser intervingut fins a quatre vegades per solucionar els seus problemes físics, fruit d’una fatídica caiguda ara fa dos anys, i després d’una última aturada, reapareixia ahir decidit a quedar-se d’una vegada per totes i no haver d’estar més temps de baixa. No va ser notícia el seu retorn, sinó també els resultats que va aconseguir. Després de rodar divuit voltes al matí amb l’onzè millor temps, a la tarda encara va millorar els seus registres. Va ser el vuitè més ràpid, comptant una i altra mànega, situant-se a només 359 mil·lèsimes de Jorge Martín, l’encarregat d’establir el millor temps de la jornada.

El català Àlex Rins va ser sisè, mentre que l’empordanès Maverick Viñales va situar-se just davant de Márquez, sent setè. L’actual líder del Mundial, i també vigent campió, Fabio Quartararo, va millorar fins al segon lloc, mentre que de la seva banda Aleix Espargaró va caure.