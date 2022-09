Prop de 2.000 fitxes entre els 74 equips gironins de Segona i Tercera Catalana

Només entre Segona i Tercera catalanes a la Delegació de Girona hi ha prop de 2.000 fitxes de jugadors. Segons el delegat a Girona i vicepresident de la Federació catalana, Jordi Bonet, «som el territori amb més futbol sense comptar amb Barcelona capital». Per exemplificar-ho, recorda que Lleida té un grup de Quarta Catalana mentre que les comarques gironines en tenen quatre (27, 28, 29 i 30).

El futbol professional i l’ascens del Girona a Primera pot contrarestar l’expectació de la majoria de partits encara que Bonet explica que «els club trien quan juguen uns 10 dies abans i molts intenten no coincidir amb el Girona, Barça o Madrid». La idea amb la qual treballa la FCF és de rebaixar els grups a 16 equips en les pròximes temporades perquè considera que «les competicions han de començar una mica més tard». Diversos clubs s’han mostrat partidaris a iniciar el curs a finals de setembre o principis d’octubre per no haver d’arrencar la pretemporada tan aviat.