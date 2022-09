Després d’encaixar la primera derrota de la temporada, davant el Bayern en la Champions, el mal no pot anar a majors. L’Elx (16.15, DAZN) no hauria d’ampliar el que és un contratemps a Europa, i davant el que es diu un partit trampa, que el Barça hauria de liquidar amb facilitat, Xavi va voler recordar les dificultats que va tenir l’equip per a batre als de Francisco: van igualar un 2-0 al Camp Nou abans que el Barça sentenciés (3-2) i es van avançar a casa, obligant a remuntar als blaugranes amb gols de Ferran Torres i Memphis de penal.

«La notícia més important de la setmana és la renovació de Gavi», va dir entre somriures un Xavi que ja al desembre considerava que l’ampliació del contracte era «urgent» i s’oferia fins i tot a posar-hi diners de la seva butxaca. Han transcorregut deu mesos, però el tècnic mai ha tingut por que Gavi pogués abandonar el club per tenir millors ofertes.

Tampoc té por que Ansu Fati es desanimi. Suplent en el Barça, ha quedat fora de la selecció. Luis Enrique no l’ha convocat, però sí que va citar a Ferran Torres. Si Ansu Fati no juga més és per raons tècniques que van lligades als antecedents mèdics del futbolista. «Igual és culpa nostra per la precaució amb la qual l’estem portant», va admetre Xavi, assumint que la temporada passada hi hagués una certa precipitació a accelerar el seu retorn, la qual cosa va provocar un trencament muscular.

No obstant això, Fati va reaparèixer i Luis Enrique el va convocar per als quatre partits de la Lliga de les Nacions al juny. No li va donar ni un minut. Ara no l’ha ni citat. Xavi i Luis Enrique han parlat, però no han consensuat l’absència del jove futbolista. «No coneixeu a Luis, no. Les decisions són seves», aclaria el tècnic blaugrana. «Tampoc decideixo en la selecció francesa», va fer broma respecte a la convocatòria de Ousman Dembélé.

Ansu Fati segueix un pla traçat des de la lesió de la passada campanya que no s’ha acabat, d’una reintroducció progressiva a la competició. «Porta molt temps sense participar i el ritme i la intensitat dels partits requereixen prudència», comentat Xavi. «Igual és error meu», deia el tècnic, que tampoc ha necessitat a Ansu amb tanta urgència.