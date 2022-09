Bagnaia continua intractable i suma una nova «pole» al circuit d’Alcanyís

L’italià Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) va avisar de les seves intencions en ser ahir el més ràpid en la classificació per al Gran Premi de Motorland Aragó, com també ho van fer els líders de la resta de categories, els espanyols Augusto Fernández (Kalex), en Moto2, i Izan Guevara (GasGas), en Moto3. El rosinc Maverick Viñales sortirà setzè a Moto GP, mentre que el gironí Albert Arenas va fregar la «pole» a Moto2 (+0.124s) i arrencarà segon.

Bagnaia va sumar la seva cinquena «pole position» de la temporada per a una carrera que no disputarà l’espanyol Joan Mir (Suzuki GSX RR), que tampoc viatjarà al Japó. El pilot de Ducati és nou plusmarquista absolut del circuit, en rebaixar el seu registre de 2021 (1.46.322) fins a 1.46.069.

La primera classificació va ser una de les més interessants de la temporada, amb protagonistes com Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) o Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), tercer en la classificació provisional del mundial, i mentre el primer no va poder passar a la segona classificació el segon sí que va aconseguir el seu objectiu.

El company d’equip d’Aleix Espargaró, el rosinc Maverick Viñales, no va estar massa afortunat en aquesta primera classificació, en la qual quan es trobava en la sisena posició quan va patir una caiguda que li va impedir millorar el seu millor temps personal i l’obligarà a sortir des de la sisena línia de la formació de sortida.

Márquez, que reapareixia a una classificació oficial, no va poder intentar una nova volta ràpida en haver-hi bandera groga per la caiguda de Pol Esparagaró.

La segona i última sortida a pista de tots els pilots a la recerca de la millor volta ràpida, va posar en alerta a tots els equips, amb nombrosos pilots en parcials de «pole» provisional, si bé al final primer Aleix Espargaró, que va ascendir des de l’onzena posició a la segona, amb deu mil·lèsimes perdudes enfront del registre de Bastianini, i després els pilots de Ducati van començar la seva particular exhibició, amb Bagnaia primer, que així es va fer amb la seva cinquena «pole position» de la temporada, que no aconseguia des de la carrera del TT Assen, per davant del seu company d’equip Jack Milller i d’Enea Bastianini.

A la categoria intermèdia, el gironí Albert Arenas sortirà des de la primera línia de la graella. El pilot de GasGas només es va veure superat pel líder del mundial, Augusto Fernández, a la classificació. Arenas té opcions de pujar al podi avui. A Moto3, el pilot més ràpid va ser Izan Guevara, seguit del japonès Ayumu Sasaki i Daniel Holgado.