La selecció espanyola de bàsquet vol culminar (20:30 hores / Telecinco) un Eurobasket rodó, en el qual no figurava en cap de les travesses inicials, i superar a França, únic equip favorit que ha arribat a la gran final.

Espanya està immersa en una renovació generacional de la seva última gran fornada. Tot i ser campiona del món el 2019, el combinat espanyol ja no té els seus dos grans referents d’aquella fita, Marc Gasol i Ricky Rubio. Potser no tan talentosa, però igual d’implicada col·lectivament, a la selecció de Sergio Scariolo li quedarà un últim escull per penjar-se l’or, França. Els francesos, amb un equip ple de grans jugadors, com Gobert o Fournier, arriben amb el cartell de favorit a la cita i amb ganes de revenja amb una Espanya que els ha apartat de les medalles en més d’una ocasió. La defensa de França serà segurament una de les claus del títol.