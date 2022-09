L’Olot s’enfronta a l’Ebro (12:00 h / Aragón TV) amb el desig d’aconseguir la primera victòria de la temporada després de dues jornades de competició a 2a RFEF. Els garrotxins saben que per sumar els tres punts hauran d’acabar amb la falta de gol que pateix l’equip en aquest inici de curs. Els homes de Manix Mandiola encara no han marcat cap gol en 180 minuts. Ni contra l’Espanyol B ni davant el Terol van batre el porter rival. El gol és, fins ara, l’assignatura pendent del conjunt volcànic, ja que defensivament s’està mostrant bastant sòlid. La falta de concreció no preocupa en excés a Mandiola: «No renunciem a ser competitius, en qualsevol moment podem marcar i guanyar. El que sé segur és que no abandonarem i que ningú ens passarà per sobre». Per a la visita a La Almozara, el tècnic basc ha decidit deixar fora de la convocatòria a Manel Busquets, amb una sobrecàrrega muscular. Tampoc hi serà Blázquez, encara lesionat. L’Ebro arriba en una situació semblant a l’Olot, sense haver guanyat encara i amb un punt a la classificació, després d’empatar amb el Terrassa a un i perdre contra el Lleida per la mínima (1-0).