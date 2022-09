L’Uni Girona reivindica l’esport femení a Tarragona

Unes 3.000 persones van aplegar-se ahir al Pavelló d’Esports Catalunya de Tarragona per reivindicar l’esport femení català. L’acte «Entre totes, tot», organitzat per la Generalitat, va reunir en un únic espai i per primera vegada el teixit que forma l’esport femení a Catalunya. «Es tracta d’un dia absolutament emocionant i fantàstic pel conjunt del país i per l’esport femení», va reivindicar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. «La vostra lluita, és la lluita del Govern i del país», va continuat. De fet, una mostra del creixement de l’esport femení català és l’augment de les llicències esportives femenines: en la darrera dècada s’han incrementat un 20% arribant a les 163.000 i ja representen un 27% del total.

L’objectiu de l’acte era visibilitzar la potència, transversalitat i dinamisme de l’esport femení, així com potenciar l’empoderament mutu de totes les dones vinculades al món de l’esport per trencar motlles, barreres i estereotips i promoure noves referents. La trobada va començat amb la signatura d’autògrafs per part de 14 esportistes d’alt nivell, com Laia Palau, Núria Picas, Laia Sanz, Marta Bach, Sarai Gascón, Mireia Benito o Melanie Serrano. El grup de xou del Club Patinatge Artístic de Girona va encetar la cerimònia de reconeixements amb l’actuació Sinopsi. Per la seva banda, el tancament de l’acte va protagonitzar-lo el grup de xou del Club Patinatge Artístic Olot amb la coreografia Escalant. Tenint en compte la influència que té en l’esport femení, l’Uni Girona no va fallar a la cita. Les periodistes Danae Boronat, Sònia Gelmà i Marta Carreras van conduir la segona part de la jornada, que va consistir en l’entrega de reconeixements en 5 àmbits: entrenadores, àrbitres i directives; periodisme femení i esportiu; experiències dins l’esport; retirades; internacionals.