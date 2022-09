Marina Bassols va classificar-se ahir per a la final de l’ITF W60+ H de Caldas da Rainha (Portugal). La tenista blanenca es va desfer en una hora i vint-i-dos minuts de la danesa Olga Hemi per 6 a 0 i 6 a 4. Bassols no va donar cap opció en el primer set al seu rival, mentre que en el segon Hemi i Bassols es van trencar el servei en múltiples ocasions, però la selvatana va ser més consistent i va emportar-se el partit. A la final (12:30h) es veurà les cares amb la tenista italiana Lucrezia Stefanini, que es va desfer a les semifinals de la colombiana Arango en dos sets 6 a 2 i 6 a 1 en poc més d’una hora i vint minuts de partit.