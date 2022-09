El Peralada continua amb pas ferm en aquest inici de lliga a 3a RFEF. L'equip de Miquel Àngel Muñoz va aconseguir el segon triomf del curs en imposar-se 0 a 2 al camp del Badalona. Els xampanyers han sumat els sis punts possibles i són colíders del campionat.

L'equip empordanès s'ha avançat ben d'hora gràcies a un gol de Pijuan al minut sis de partit. 'Piju' no ha desaprofitat una excel·lent centrada de la mort de Moha i ha batut Froi Leal. Els verd-i-blancs es trobaven còmodes amb pilota, però no ha estat fins a la segona part que han marcat la segona diana del partit. Tot just s'havia jugat un minut de la segona part, quan Solans ha rematat creuat al fons de la xarxa una centrada de Varese. El Peralada ha pogut sentenciar amb el tercer, però el porter visitant ha evitat la golejada.