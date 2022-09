El 2022 li prova a Marina Bassols. És, sense cap mena de dubte, l’any més prolífic de la carrera de la tenista de Blanes, que avui atraparà la seva millor classificació individual al rànquing WTA. Això, després de perdre un partit, però la derrota a la final del torneig W60+H disputat a Caldas da Rainha, a Portugal, també té conseqüènces positives.

En la seva tercera final de la temporada, Bassols no va poder emular els èxits a Palma del Río i Brezo Osuna de principis d’estiu. S’hi va quedar ben a prop. Va guanyar-li el primer set a Lucrezia Stefanini (6-3), mentre que la italiana es va endur el segon (1-6). Es va necessitar un tercer per desempatar: 6-7 (3). Malgrat la derrota, la gironina escalarà posicions en l’actualització que la classificació WTA i, si no hi ha cap sorpresa d’última hora, serà la número 171 del món. El seu sostre, de moment.