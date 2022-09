El físic del Barça s’imposa a l’Uni

L’entrada lliure i la possibilitat de veure en primera persona un nou derbi català van ser suficients al·licients per omplir ahir el pavelló de Platja d’Aro en el darrer partit de pretemporada que va enfrontar l’Spar Girona amb el Barça CBS. Les gironines, mancades d’efectius i amb la plantilla encara per tancar, van caure derrotades (61-68) davant un rival combatiu, que va anar de menys a més, i que va acabar imposant la seva superioritat física.

L’Uni va començar el partit guanyant i va dominar el marcador durant els primers minuts gràcies, sobretot, al triangle ofensiu format per Araújo (14 punts), Etxarri (13) i Labuckiene (10). Les tres jugadores van assolir galons i, juntament amb Drammeh, Parra i Flores, van carregar l’equip a les seves espatlles. Per davant, però, tenien un Barça dissenyat per la seva directora esportiva, l’ex de l’Uni, Núria Martínez, que analitzava la situació des d’un dels córners del pavelló. Una altra de les cares conegudes que va trepitjar el parquet va ser la d’Ainhoa López, que va ser aplaudida pel públic en senyal de celebració pel seu retorn a les pistes després de perdre’s la temporada passada a causa d’un limfoma de Hodgkin.

Les de Bernat Canut es van imposar en el primer quart (15-13), però a poc a poc el cansament, les transicions ràpides del Barça i els forats defensius van permetre a les d’Isaac Fernández capgirar el marcador a la mitja part (29-31).

Després del descans, el Barça CBS va posar la sisena marxa i es va distanciar en el marcador fins a col·locar el 43-47 al final del tercer quart. A la banqueta de l’Uni se sentien crits com «seguim treballant, vinga!».

Tot i anar per darrere en el marcador en el primer tram de l’últim quart, l’equip va fer somiar als aficionats amb la remuntada quan, perdent de 12 punts a quatre minuts del final (44-56), va retallar distàncies fins a col·locar-se a un sol punt (59-60) quan faltaven 97 segons. El Barça, amb la veterana Anna Cruz com a directora d’orquestra, es va veure obligat a demanar temps mort. Les barcelonines van tornar al partit amb un triple d’Anderson que va marcar distàncies (59-63). Una cistella d’Araújo sota el cèrcol va fer somiar a les gironines, però el somni es va transformar amb un malson quan un triple de Guerrero va col·locar una distància de 5 punts (61-66) que va ser insalvable. Finalment, una nova cistella de Guerrero en un contraatac va sentenciar el partit (61-68).

Les gironines, que ansien el retorn de l’MVP del curs passat, Rebekah Gardner, després de la seva temporada a la WNBA, tampoc comptaven amb Laura Cornelius (lesionada) ni amb Marianna Tolo (concentrada amb la selecció australiana). Un fet que, tal com va reconèixer l’entrenador, Bernat Canut, preocupa de cara a l’inici de la temporada: «Ens falten unes quantes peces i no sabem si arribaran i quan arribaran. Portem tres setmanes entrenant d’aquella manera. D’aquí, poques excuses. Ens prepararem per estar al màxim nivell possible. Espero que a finals de la setmana que ve vingui Gardner, i esperem que aquesta setmana Cornelius es reincorpori als entrenaments».

Les gironines tindran opció a revenja el proper 30 de setembre a Fontajau en el partit de semifinals de la Lliga Catalana, el primer títol en joc de la temporada.