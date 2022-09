Són sis els partits que l’Espanyol ha disputat aquesta temporada i quatre dels quals els ha tancat amb derrota, fet que el deixa a tocar del descens un cop s’ha arribat a la primera aturada de la competició pels partits de les seleccions. L’última desfeta, ahir a la tarda al Reale Arena, en un fluix partit dels de Diego Martínez, que només han guanyat al camp de l’Athletic aquest curs.

Una errada clamoroso del porter Álvaro Fernández, davant la cessió del seu company Calero, va permetre que Sorloth avancés els de casa al quart d’hora de joc. Edu Expósito va oferir una mica de llum amb el gol de l’empat, només dos minuts després, però era Brais Mendez, al llindar de la mitja hora, l’encarregat de fer el 2-1. No se’n va sortir l’Espanyol, sense pólvora al davant i incapaç de sumar, com a mínim, un punt.