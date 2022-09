L’Olot perdona i se li escapen els tres punts

Els petits detalls estan condemnant l’Olot en aquest inici de curs. Els garrotxins van veure com se’ls escapaven els tres punts a última hora al camp de l’Ebro quan Dani Salas va igualar la diana inicial d’Urri (1-1). Cinc minuts abans, Forgas va enviar fora un penal que hagués significat el zero a dos al marcador i la tranquil·litat per al conjunt volcànic.

Li va passar a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb un gol a la sortida d’un córner a les acaballes del partit, que deixava sense cap premi un bon partit del conjunt volcànic, i li va passar ahir a La Almozara, amb un gol de Dani Salas al minut 87 que evitava la primera victòria del curs. Els gols als últims minuts estan evitant que l’equip de Manix Mandiola estigui més amunt a la classificació. El partit havia començat bé i Urri va engaltar de primeres amb l’esquerra una centrada excel·lent d’Eloi Amagat. Sang freda del davanter per creuar la pilota al quart d’hora de partit. L’Olot havia fet el més difícil, marcar el primer gol de la temporada i avançar-se en el marcador. A la represa, uns i altres van poder marcar, però els porters van respondre bé a les primeres ocasions d’uns i altres. Semblava que tot s’encaminava cap a una victòria visitant quan a deu minuts del final, Josep Cerdà va provocar un penal. El balear, que va entrar en substitució de Xumetra, va desequilibrar i generar perill per banda. L’Olot tocava amb la mà el segon, però Forgas va xutar directament a fora des dels onze metres. L’Ebro, que s’havia vist per uns instants fora del partit i sentenciats, va fer un últim intent per rescatar un punt a la desesperada. A tres minuts del final, de la forma més cruel, Dani Salas va aprofitar una pilota pentinada per batre Batalla. L’Olot albirava tres punts i es va haver de conformar amb sumar-ne un contra un Ebro que tampoc sap què és guanyar.