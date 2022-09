El Reial Madrid va guanyar el derbi madrileny per 1-2 i continua comptant els partits disputats com victòries. L’Atlètic de Madrid va començar el partit més actiu, dominant la pilota i generant més ocasions de perill, però va ser el Reial Madrid qui, en la primera oportunitat que va tenir, va inaugurar el marcador al Metropolitano gràcies a un gol de Rodrygo al minut 18. Al 36 Fede Valverde va duplicar l’avantatge. Dues ocasions va tenir el Reial Madrid i totes dues van ser gol. Totes dues generades per una paret que va desfer la defensa blanc-i-vermella. Cop dur per al conjunt local que, entre gol i gol encaixat, va continuar intentant-ho, però sense èxit. La millor ocasió de la primera meitat per als locals va ser un xut del Yannick Carrasco que Courtois va rebutjar. A la segona meitat la tònica va ser similar, amb moments de tensió i poques ocasions clares. Els locals van retallar diferències amb un cop de capo de Hermoso, que va acabar expulsat, però no van poder empatar.