Frenar el Barça és tot un repte per a un Girona que no ha inciat bé l’OK Lliga

A l’OK Lliga, normalment i llevat d’alguna sonada excepció, Barça, Liceo i també el Reus solen menjar a part. Són plantilles amb un potencial enorme que acostumen a esmicolar la resta de rivals. El Garatge Plana Girona ho va patir de primera mà dissabte a Riazor, d’on va sortir escaldat per part d’un Liceo que no va tenir pietat (6-1). Gens content en va acabar Ramon Benito del partit dels seus a la Corunya. «Mai vam entrar al partit i no vam competir. N’hem d’aprendre», deia Benito que, tot i ser conscient que el començament de Lliga fa molta pujada, no vol que l’equip torni a repetir la imatge de dissabte aquest vespre contra el Barça a Palau (20:00).

La visita del líder és tot un repte per al Girona, que necessita millorar molt les prestacions i acostar-se més a l’equip que va perdre en l’estrena contra el Noia (1-2) que no pas al de Riazor. «Davant el Noia, que és un equip molt consolidat, vam tenir ocasions per fer més gols i sumar algun punt. Hem d’aprendre a mirar de matar els partits», diu Benito. Amb vista a la visita del Barça, el tècnic és conscient que la missió és complicada. «Serà diferent del Liceo perquè juguem a Palau i, això, ho hem de fer valer. Ara bé, caldrà que la bola ens duri més i mantenir la concentració, perquè, si no, aquests equips et destrossen». El tècnic del Garatge Plana reconeix que un cop jugat contra el Barça començarà «la lliga» del Girona. «Sabíem que la nostra lliga començava més tard. Hem de millorar i estar convençuts que podem treure quelcom de positiu», diu. El Girona tindrà la baixa de Biel Nadal convocat amb la selecció espanyola sub17 per l’Europeu que es disputa aquesta setmana a Sant Sadurní d’Anoia. A la llista de la selecció també hi és el jugador del CH Olot, Adam Gussinyer.